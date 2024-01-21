Evlenenle ev yapana Allah yardım eder atasözünün anlamı nedir?

Evlenenle ev yapana Allah yardım eder atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Evlenene ve ev yapana herkesin ufak tefek kolaylıklar sağlayacağını ifade etmek amacıyla kullanılır.

Bu ufak tefek yardımların dolaylı yoldan Allah tarafından gönderildiği inancı vardır. Eksikler yavaş yavaş tamamlanır ve yuva zamanla kurulmuş olunur.

EVLENENLE EV YAPANA ALLAH YARDIM EDER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Siz yeter ki birlikte bir yola girmek isteyin evlenenle ev yapana Allah yardım eder, bir bakarsınız her şey tamamlanmış..."