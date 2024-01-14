Evlenmek istediği 15 yaşındaki kızı öldürdü mahkemedeki savunması ‘pes’ dedirtti

Aksaray'ın Taş Pazar Mahallesi'nde, 3 Aralık 2022'de meydana gelen olayda 15 yaşındaki Melike Arıbaş, ailesi ile konvoy eşliğinde düğünü yapılan bir yakınlarının kınasına gitti. Arıbaş, otomobilden 22 yaşındaki Muhammet Kılıç'ın (22) silahlı saldırısına uğradı. Kılıç’ın 15 yaşındaki çocukla 1 yıl önce evlenmek istediği ve “nişanlandırıldıkları” sonrasında ise ayrıldıkları öğrenildi.

Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş'ın babası Doğanay Arıbaş da boynundan yaralandı. Kılıç ardından tutukluk yapan tabancasının şarjörünü değiştirip, diğer davetlilerin üzerine ateş etmeye devam etti. Mermiler, davetlilere isabet etmedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melike Arıbaş, kurtarılamadı. Doğanay Arıbaş da tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırının ardından olay yerinde 12 adet boş kovan bulunurken, kaçan Muhammet Kılıç yakalanıp, tutuklandı.

MAHKEMEDE SKANDAL İFADELER

Muhammet Kılıç'ın Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme ve yaralama' suçlarından yargılanmasına başlandı. Kılıç, mahkemedeki savunmasında, Melike Arıbaş ile evlenmek istediğini belirterek, "Kızları ile evlenmek istiyordum ancak ailesi buna müsaade etmedi. Bu yüzden kızdım, yanlış şeyler de yaptım. Bu sefer de sağda, solda iftira attılar. Güya nişanlıyken kızlarını dövüyormuşum, 'Ahıra girme, annenin, babanın işini görme' diye tehdit ediyormuşum. Dedikoduları duydum, M.Ö. aracılığıyla uyardım. Sonrasında da kızlarının fotoğrafını kızgınlıkla internete attım. Yarı müstehcen ama kapalı bir şekilde fotoğraflardı. Fazla durmadı. 5- 10 dakika kadar bile durmadı, sonra da sildim" dedi.

“ÖFKEME YENİLDİM” DEDİ

Olay günü konvoyu tesadüfen gördüğünü öne süren Kılıç, "Olay gününe gelirsek de 1 gün öncesinden kararlaştırmıştık, kız arkadaşımla buluşacaktık. Berberden tıraş oldum, çorba içmeye gittim. Araçları geçerken tesadüfen gördüm. Peşlerine takıldım, kalktım, yürüyerek gittim. Yanımda silahım vardı. Düşman sahibiyim, koyunlarım var. Silahım her zaman üstümde olur. Arabanın yanına gittim. Kızları araçtan indi. Tam dönüp gidecektim, öfkeme yenildim. Sol omzunun üstüne ateş ettiğimi hatırlıyorum. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Doğanay Arıbaş'ın 'Dur yapma, ne olur' dediğini hatırlıyorum. Annesi zaten dibimdeydi, ona hiçbir şekilde eylemde bulunmadım. Doğanay'a da niyetim yoktu ama direksiyon başında olduğu için isabet etmiş. 4 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Sonuncu mermiyi de dışarıya doğru attım. İstemiş olsaydım Doğanay'ı da vurabilirdim" diye konuştu. Olay sırasında küfrettikleri gerekçesiyle diğer davetlilere de ateş açtığını belirten Kılıç, "Şarjörüm bitti. Yolda şarjörü değiştirdim. Küfredince de ateş etmeye devam ettim. Peşimden gelmemeleri için şarjörü taktım. Havaya da yere de ateş etmedim. Nişan alarak karşı tarafa ateş ettim. Kızgınlıkla, korkutmak amacıyla ateş ettiğimi söylemiştim. Direkt onları hedef alarak ateş ettim" dedi.