Evlenmeleri bekleniyordu! Ünlü çiften üzen haber geldi

Eski Türkiye Güzeli Demet Şener, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan ünlü model, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de yollarını ayırmıştı.

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrılmıştı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şener, uzun süredir Tolga Arman'la yaşadığı aşkla adından söz ettiriyordu.

ÜZEN HABER GELDİ

Evlenmeleri beklenen çiftten üzen haber geldi. Demet Şener ile Tolga Arman birlikteliklerini sona erdirme kararı aldı.

Şener, ayrılık nedeni için; "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" ifadelerini kullandı.