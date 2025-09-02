Evlenmeleri bekleniyordu! Ünlü çiften üzen haber geldi

Ünlü model Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Eski Türkiye Güzeli Demet Şener, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2016 yılında ihanet iddiasıyla dava açan ünlü model, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir süreç sonrası Ocak 2018'de yollarını ayırmıştı.

c-nzgc.webp

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrılmıştı.

0p.webp

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şener, uzun süredir Tolga Arman'la yaşadığı aşkla adından söz ettiriyordu.

g.webp

ÜZEN HABER GELDİ

Evlenmeleri beklenen çiftten üzen haber geldi. Demet Şener ile Tolga Arman birlikteliklerini sona erdirme kararı aldı.

Şener, ayrılık nedeni için; "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" ifadelerini kullandı.

