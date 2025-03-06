Evlenmeyi planlayanlara kritik uyarı: Ücret talep edilmemektedir!

Kaynak: İHA
Evlenmeyi planlayanlara kritik uyarı: Ücret talep edilmemektedir!

Evlilik planı içinde olan çiftlerin hedef alındığı "Evlilik Kredisi" tuzağı ile ilgili, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulunuldu.

İl müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimler tespit edildiği kaydedildi.

Paylaşımda dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde evlilik kredisi ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir."

"DİKKATLİ OLUN"

"Resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır! Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır."

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