Evler metrelerce kara gömüldü. Evlerine girebilmek için tünel açtılar

Doğu Anadolu Bölgesi'nin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı birçok köy ile ulaşımı kapadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine de 4 gündür yağışı süren kar nedeniyle Tekeli köyü Tanyolu mezrasında kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı.

Tanyolu mezrasında yaşayan vatandaşlar, evlerinden ahırlarına ya da komşularına ulaşabilmek amacıyla tüneller açtı.

Köy içerisinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar ile ulaşım sağlanıyor. Şemdinli'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan birçok bölgede çığ düğmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.