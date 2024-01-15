Evler metrelerce kara gömüldü. Evlerine girebilmek için tünel açtılar

Kaynak: İHA
Evler metrelerce kara gömüldü. Evlerine girebilmek için tünel açtılar
Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle evler kara gömüldü. Vatandaşlar evlerine ve ahırlarına açtıkları tünellerle ulaşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı birçok köy ile ulaşımı kapadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine de 4 gündür yağışı süren kar nedeniyle Tekeli köyü Tanyolu mezrasında kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı.

Tanyolu mezrasında yaşayan vatandaşlar, evlerinden ahırlarına ya da komşularına ulaşabilmek amacıyla tüneller açtı.

Köy içerisinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar ile ulaşım sağlanıyor. Şemdinli'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan birçok bölgede çığ düğmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

aw119916-02.jpg

aw119916-03.jpg

aw119916-04.jpg

aw119916-05.jpg

Son Haberler
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı: Taraftarlar ayağa kalktı Spor
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı: Taraftarlar ayağa kalktı
Öksürüğü önlemenin yolları Sağlık
Öksürüğü önlemenin yolları
Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e yasak Ekonomi
Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e yasak
İBB’ye kumpas ekibine valilik izin vermiş Gündem
İBB’ye kumpas ekibine valilik izin vermiş
Nauru Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti Dünya
Nauru Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti
Tartıştığı eski eşini av tüfeği ile öldürdü Gündem
Tartıştığı eski eşini av tüfeği ile öldürdü
Kireçlenme nedir? Kireçlenme belirtileri neler? Sağlık
Kireçlenme nedir? Kireçlenme belirtileri neler?