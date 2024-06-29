Evlere sıçramasın diye alevlere hortumlarla müdahale ettiler

Alevlerin evlere yaklaşması üzerine vatandaşlar hortumlarla yangına müdahale etti ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olay, şehir mezarlığı karşısındaki otluk arazide meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla yayılarak çevredeki evlere doğru ilerledi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için vatandaşlar hortumlarla seferber oldu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1.5 dönümlük arazi küle dönerken, evlerde büyük bir hasar meydana gelmeden yangın kontrol altına alındı.