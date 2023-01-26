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EPDK açıkladı: Sanayi elektriği için indirim yolda. Evlere yok mu?

EPDK, serbest piyasadaki elektrik fiyatlarında indirime gitti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, indirim kararının sanayi elektriğine yüzde 12 düzeyinde indirim olarak yansımasının beklendiğini söyledi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:22
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Evlere yok mu? EPDK açıkladı: Sanayi elektriği için indirim yolda

EPDK açıkladı: Sanayi elektriği için indirim yolda. Evlere yok mu?
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Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh’den 3650 TL/MWh’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Yılmaz: Düşüşün devam etmesi bekleniyor

Yılmaz elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini söyledi. Fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayan Yılmaz, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Yılmaz şunları söyledi:

“- Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor, özellikle kış ayları için bu gerçekten çok olumlu bir gelişme.

- Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh’den 3650 TL/MWh’ye düşürdük.

- Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat’tan itibaren %12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz”

"Bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz"

Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

 

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Vatandas
26.01.2023 16:32
1 senede yuzde 200 artmis yuzde 10 düşse ne olur düşmese ne..avrupada dogal yuzde 70 indirim yapmis bizde bindirim..Akepe oldugu surece her gun Zam zam yemeye devam adamlar 3-5 maas yetmiyor  
 
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