Evli ve 2 çocuk babası Quaresma Bebek'te bakın kimle yakalandı?

Ricardo Quaresma 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi.

Siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olan evli ve 2 çocuk babası Ricardo Quaresma İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki kupa maçını izlemişti.

Quaresma'nın İstanbul seyahati maç izlemekle bitmedi.

Portekizli yıldız, Bebek'te gece kaçamağında yakalandı.

Sarışın bir kadınla oturan Quaresma, gazeteciler fotoğraf çekince şaşkınlık yaşadı.

Sarışın kadının da eliyle yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Sarışın kadının kimliği merak konusu oldu ancak ikili açıklama yapmadan mekandan ayrıldı.