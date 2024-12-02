Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra gelen "Mehmet Dinçerler" itirafı

Cesur tarzıyla gündemi sallayan Hadise, başarılı kariyeriyle sık sık gündeme geliyor.

Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

EVLİLİKLERİ 5 AY SÜRMÜŞTÜ

Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 30 Nisan 2022'de noktalamıştı.

AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

Ne ünlü iş insanından ne de popüler şarkıcıdan bir açıklama gelmemişti İki yılın ardından Hadise ve Mehmet Dinçerler'in sessizlik nedeni ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuk olan Hadise, konuşmamalarının ardındaki gerçeği açıkladı.

O SORULARA KAHKAHA ATTI

Altaylı'nın "Durduk yere ani bir evlilik oldu" sözleri üzerine "Evet" diyen Hadise, Altaylı’nın "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" demesi üzerine kahkaha attı.

"ARAMIZDA BİR SÖZLEŞME VAR"

"Birkaç şey söyleyebilirim" diyerek söze giren Hadise "Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden, konuşmama sözleşmesi" açıklamasıyla ikilinin bu zamana kadar ne hiç konuşmadığının gerçek nedenini açıklamış oldu.