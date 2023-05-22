Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile barıştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik, 2019’da başladıkları ilişkilerini bu yaz aylarında evliliğe dönüştürmeleri bekleniyordu. Öyle ki Kural, zaman zaman yaptığı açıklamalarda yakın tarihte nikâh masasına oturacaklarının mesajını verdi.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik’ten düğün tarihi açıklaması beklenirken tam tersi bir açıklama bir hayli şaşırttı. Kural ile Çelik, 25 Mart’ta yaptıkları ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurdu.

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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik’in ayrılığı 57 gün sürdü. Kural ile Çelik, ayrı kaldıkları günler, birbirlerini ne kadar sevdiklerini, birbirleri için ne kadar uygun olduklarını daha iyi anlama süreci oldu.

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Barıştıktan sonra Marmaris'te tatile çıkan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik’in yaz aylarında gerçekleştirmeyi düşündükleri düğün planı kaldığı yerden devam ediyor.

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