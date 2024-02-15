Evlilik kredisi depremden etkilenen illerde bugün başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Fonun onayladığı kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan Fon ile yeni evlenecek çiftlere ve genç girişimcilere destek sağlanması hedefleneriyor. Yeni kurulan fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirden, yüzde 20 oranında pay aktarılacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, pilot olarak deprem bölgesinde başlayacak.Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek.