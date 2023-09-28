Evlilik kredisinin bütün detayları belli oldu

Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Faizsiz kredi imkânından kimlerin hangi şartlar ile yararlanabileceği madde madde açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenecek olan çiftlerin ekonomik açıdan desteklenmesi amacı ile Doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen gelirlerin bir kısmını bu kapsamda değerlendireceklerini açıkladı.

ÖNCE DEPREM BÖLGESİ

Aile ve Gençlik Bankası kapsamında gençlere verilecek olan kredi ilk olarak 6 Şubat tarihinde ülkemizi vuran depremlerin yaşandığı bölgede yapılacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.