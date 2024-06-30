Evlilik teklifini reddeden kadını 2 yıl sonra öldürüp intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Evlilik teklifini reddeden kadını 2 yıl sonra öldürüp intihar etti

Eskişehir'de 69 yaşındaki N.T., evlilik teklifini reddeden 57 yaşındaki Hatice Usalan’a 2 yıl sonra pusu kurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T. boş bir arazide intihar etti.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki N.T. isimli şahıs, 2 yıl önce evlilik teklif ettiği ve ret cevabı aldığı 57 yaşındaki Hatice Usalan’ın başka birisiyle evlendiğini öğrenince dehşet saçtı.

Hatice Usalan’ın kendisini sürekli rahatsız eden N.T. hakkında geçen yıl uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenilen olayda, evini ve telefonunu değiştirerek, 2 ay önce de başka biriyle evlendi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan Hatice Usalan, dün sabah 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıkarak, Dinçler Sokak’a yakın otobüs durağına gitti.

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Burada 2 yıl önce evlilik teklifini kabul etmediği N.T. ile karşılaşan Usalan, şahıs tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Usalan, ardından ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Usalan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SALDIRAGAN İNTİHAR ETTİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, pompalı saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan N.T’yi yakalamak için çalışma başlatırken, yapılan araştırma sonucu N.T.’nin Tepecik’in, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar ettiği tespit edildi.

Hatice Usalan’ın cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinden sonra defnedilmek üzere Artvin’in Hopa ilçesine gönderildi.

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