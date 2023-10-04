Evrakları eksik kadın taksiciye para cezası kesilerek aracı bağlandı

Taksim’de taksi şoförlerine yönelik denetimlerde bir kadın sürücüye belgelerinin eksik olması nedeniyle 4 bin 64 TL para cezası kesilerek, aracı bağlandı.

KAYNAK: İHA
Evrakları eksik kadın taksiciye para cezası kesilerek aracı bağlandı

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim’de taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde şoförlerin belgeleri tek tek incelendi. Ters şeritten dönmeye çalışan taksi minibüsün sürücüsüne 436 TL para cezası uygulanırken, bir kadın sürücüye ise taksi kullanmak için belgelerinin eksik olması nedeniyle 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Kadın sürücünün aracı da bağlanarak, otoparka çekildi.

Bir taksi şoförü denetimlere tepki göstererek, "Uygulama her yerde yapılmıyor. Sultangazi’de de yapın, İstanbul Taksim’den ibaret değil. Oralarda hiç kimse Türk yolcu almıyor, oralarda da denetim yapın. Bunu söylemek de benim bir vatandaşlık görevim. Ben oraya gittiğimde beni tartaklıyorlar. Orada yapsanız 100 aracın 98’ini bağlarsınız’’ dedi.

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