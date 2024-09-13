Evren Devrim Zelyut'tan dolar kuru uyarısı: 18 Eylül önemli

HSBC Ekonomisti Melis Metiner'in öngörülerine atıfta bulunan Evren Devrim Zelyut'tan bir dolar kuru açıklaması geldi.

HSBC Ekonomisti Melis Metiner'in yaptığı açıklamada Türkiye’de bu yıl faiz oranlarında gevşeme beklemediğini, ancak 2025 yılında faiz indirimlerinin daha hızlı ve önden yüklemeli bir şekilde gerçekleşmesini tahmin ettiğini açıklamıştı.

Evren Devrim Zelyut, ise “Faiz indirimleri önden yüklemeli gerçekleşirse, döviz kuru da aynı şekilde hızla yükselebilir” diyerek dikkati dolar fiyatlarına çekti.

DOLARDA 18 EYLÜL UYARISI

Zelyut açıklamasında "Dolarda 18 Eylül'e hazır olun. FED depremi gelebilir. 50 baz puanlık FED indirim yaparsa piyasalar panik yapabilir. Faiz indirimi beklentisi Nisan'da bu yana devam ediyor. FED faiz indirimi yaparsa Türkiye’den de sonbaharda faiz indirimi gelebilir. ABD’deki para miktarı kısılırsa döner dolaşır Türkiye’yi vurur arkadaşlar… Türkiye’ye tahville gelen para bir giriyor bir çıkıyor. Bu iş kur için hayırlı olmaz. O dolar yine çıkacak! Merkez faizi yüksek tutar hükümet indir derse kavga gürültünün içinde dış alemden de sıkıntı gelirse, gerçekten sıkıntılı olur. Bu nedenle18 Eylül önemli" dedi.