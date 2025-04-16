Evsizken milyoner oldu! 38 milyon TL vurdu hayat yeniden başladı

ABD’de evsiz bir adam, yıllardır alışveriş yaptığı içki dükkanından aldığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolar (38 milyon TL) kazandı.

SOKAKLARDAN SERVETE UZANAN HİKAYE

Kaliforniya’da evsiz bir adam, yıllardır müşterisi olduğu alkollü içecek dükkanından aldığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolar (yaklaşık 38 milyon TL) kazanarak hayatını değiştirdi. Kimliği açıklanmayan talihli, şansını Sandy’nin Alkollü İçecek Dükkanı’nda denedi ve büyük ikramiyeyi vurdu. Kazancıyla bir ev ve araba almayı planlayan adam, “Sokaklardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

“TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUN”

Dükkan müdürü Wilson Samaan, KSBY’ye verdiği demeçte “Adam bileti dükkânda kazıdı ve şok içinde, ‘Bu gerçek mi? Artık evsiz değilim!’ dedi. Ben de, ‘Dostum, turnayı gözünden vurdun!’ dedim.” dedi.

İlk başta 100 bin dolar kazandığını sanan talihli, Samaan’ın doğrulamasından sonra 1 milyon dolarlık ikramiyeyi öğrendi. Samaan, adamı ödülü teslim almak için arabasıyla Fresno’ya götürerek destek oldu.

YENİ BİR HAYAT HAYALİ

The Guardian’a göre, talihli parayı Kaliforniya’daki bir evin peşinatı ve bir araba almak için kullanmayı planlıyor. Yerel bir işletme sahibinin yayınladığı videoda, adam “Slo’da Sandy’nin dükkanında 1 milyon dolar kazandım. Evet, sokaklardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum!” dediği duyuluyor. Bu kazanç, yıllardır zorlu koşullarda yaşayan adam için yeni bir başlangıç umudu oldu.