Evsizlere yaşam oldular!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evsizlere yaşam oldular!

Kayseri Valiliği evsizlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğiyle sokakta kalan vatandaşlar için barınma imkanı sağlanıyor. Belediye ekipleri sokakları denetleyerek evsizlerin mağduriyetini en aza indirmek istiyor.

Kayseri Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sokakta kalan vatandaşlar için sıcak bir yuva olma amacı güderken, büyükşehir belediyesi ise onların ihtiyaçlarını temin ediyor.

Bu kapsamda, 15 Şubat günü akşam saatlerinde, Kayseri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otel konaklaması sağlanan T.K. isimli vatandaş, emniyet ekiplerinin yardımıyla otele yerleştirilmesine rağmen, daha sonra otelden kendi isteğiyle ayrıldı.

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7 Şubat sabahı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı'ndan aldığı T.K.'yi tekrar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürdü. Zabıta ekipleri, buradaki işlemlerin ardından, T.K.'yi yerleştirilmek üzere aynı otele sevk etti.

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Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, evsizlerin yaşam şartlarını iyileştirmek için bu önemli sorunu çözmek adına sunduğu her türlü imkân, toplumsal dayanışma ve yardımseverliğin en güzel örneğini oluşturuyor.

Evsizlere yaşam oldular!

Evsizlere yaşam oldular!

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