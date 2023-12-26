Exxen'deki diziyi izinsiz yayınlayanın hapsi istendi. Hasan Can Kaya başroldeydi

Kaynak: DHA
Exxen'deki diziyi izinsiz yayınlayanın hapsi istendi. Hasan Can Kaya başroldeydi
Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı’nın avukatı, Hasan Can Kaya’nın başrolde olduğu “Bir Yeraltı Sit-Com’u” adlı dizinin izinsiz olarak internet üzerinden yayınlanmasına karşı bir siteye dava açtı.

Diziyi izlemek için ücretli üyelik gerektiren site, exxen platformunun avukatının şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, platformun haklı olduğuna karar verdi ve site sahibi A.A. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu exxen platformunda 2021 yılında yayınlanan “Bir Yeraltı Sit-Com’u” dizisinde Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlan ve Tuna Orhan başrolleri paylaşıyordu. Dizi, daha sonra herhangi bir izin alınmadan ücretli üyelik sunan bir sitede gösterildi. Bu durum, exxen platformunun mali haklarının ihlal edildiğini iddia ederek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasına neden oldu.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için yapılan araştırmalarda, şüphelinin ödeme yöntemi olarak bir kamu bankasını kullandığı ortaya çıktı. Bankaya gönderilen yazıyla şüphelinin A.A. olduğu belirlendi.

İddianamede, bilirkişi raporu da yer aldı. Raporda, söz konusu dizinin “sinema eseri” niteliğinde olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca, “Bir Yeraltı Sit-Com’u” dizisinin haklarının exxen platformuna ait olduğu ve şüphelinin şifre karşılığında iptv kanalı aracılığıyla diziyi yayınladığı tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesinde şüpheli A.A.'nın sahip ve sorumlu olduğu internet sitesinde “Bir Yeraltı Sit-Com’u” dizisini izinsiz olarak yayınladığını belirterek, şüpheli A.A.'nın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmasını istedi.

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