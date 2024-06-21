Eylem Tok'un oğlu cezaevinde intihara teşebbüs etti

Kaynak: Medyaradar
Eylem Tok'un oğlu cezaevinde intihara teşebbüs etti

Kemerburgaz’daki kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve olaydan hemen sonra annesi Eylem Tok’la yurtdışına kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kaldığı cezaevinde intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Kemerburgaz’daki kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan ve olaydan hemen sonra annesi Eylem Tok’la yurtdışına kaçan Timur Cihantimur (17) bugün ABD’de 2’nci kez hâkim karşısına çıktı.

TİMUR CİHANTİMUR İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ İDDİASI

Medyaradar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Timur Cihantimur'u babasının tuttuğu iki avukat savundu. Avukatlar savunmalarında, cezaevi koşullarının çok ağır olduğunu, Cihantimur'un kaldığı hücrede çok ağır suçluların bulunduğunu dolayısıyla fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirttiler. Avukatların iddiasına göre Timur Cihantimur cezaevinde intihara teşebbüs etti, bu olaydan sonra cezaevi yönetimi kendisini diğer mahkumlardan izole ederek tek kişilik bir koğuşa aldı.

Cihantimur'un kendisine yeniden zarar vermesini engellemek amacıyla iddiaya göre üstü çırılçıplak soyuldu. Timur Cihantimur'un ilk duruşmada yüzünde bazı izler dikkat çekmiş, bunun darp izleri olduğu öne sürülmüştü. Fakat avukatların bu anlatımları sonucunda izlerin intihara teşebbüsten kaynaklı olduğu ortaya çıkmış oldu.

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TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI VERİLDİ

Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verdi.

İddiaya göre Timur Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin düzenli olarak kullanması gereken ilaç olduğunu ifade etti. Hakim bu ilacın reçeteli olup olmadığını sorunca avukatlar bunu daha sonra özel olarak ileteceklerini ifade etti.

Duruşmada Türkiye adına mahkemede bulunan iade avukatı ise Timur Cihantimur'un planlı bir şekilde annesi ve babası tarafından yurt dışına kaçırıldığını, babasının son anda arabasının bozulduğunu ifade ederek havalimanına gitmediğini söyledi. İade avukatı; "Ambulansa olay yerindeki telefonların alınması yüzünden geç haber verilmiştir. Dolayısıyla yaralının ölümüne sebebiyet vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

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"GENÇ BİR ADAMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR"

Timur Cihantimur'un avukatları, “Size yalvarıyoruz. Bu çocuğu serbest bırakın. Babasının burada iki tane evi var. Buna burada bakacak birileri de var. Lütfen serbest bırakın” ifadesini kullanınca mahkeme başkanı savcıya, “Buna inanıyor musunuz?" dedi. Savcı ise, “buna kesinlikle inanmıyoruz. Bunlar çocuğu iki saatte ülkeden kaçırdılar. Genç bir adamın ölümüne sebep oldular. Ayrıca Kanada ve Meksika’ya da kaçış planları vardı. Her türlü imkanları var. Bu söylenenler bize samimi gelmiyor” ifadelerini kullandı.

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Bu konuşmaların ardından Timur Cihantimur'un avukatı söz alarak müvekkilinin kefaletle ya da ev hapsi uygulamasıyla serbest bırakılmasını talep etti. Talebi kabul etmeyen hakim duruşmayı erteledi.

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