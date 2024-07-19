Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırdılar.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırdılar.

Ölümlü kazaya karışan ve kaçtığı ABD’de tutuklanan yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur sevk edildiği yeni cezaevinde saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırı sonucu yaralanan Cihan Cihantimur hastanede yer olmadığı gerekçesiyle cezaevinin karantina bölümüne alındı.


İstanbul’da trafik kazasına karışarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok’la kaçtığı ABD’de yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

VOA Türkçe’den Mehmet Sümer haberine göre Cihantimur kısa bir süre önce sevkedildiği tutukevinde telefon sırası beklerken üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Cihantimur’un kafasını ve yüzünü hedef alırken, saldırı sonucu Cihantimur’un dudağı patladı ve dişi kırıldı.

Olay sonrasında hastaneye sevk edilen Cihantimur’un hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tutukevine geri gönderildiği ve Newark’taki tutukevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi.

BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLMİŞTİ

Cihantimur’un 12 Temmuz’da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi’ne nakledildiği öğrenilmişti. Cihantimur’un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürmüştü.

xzx.jpg

ssss.jpg

dsdsd-001.jpg

ffdfd.webp

fdsfsdf.webp

dsds.webp

ss-001.jpg

İlgili Haberler
Kızılay’ın eski Başkanı’nın kızı serbest bırakıldı! Eylem Tok oğlunu ABD’ye boşuna kaçırmış
Ersan Şen pişman. Eylem Tok ve oğlunu 'Anlaşırsak savunurum' demişti
Son Haberler
Erdoğan’ın 40 yıllık dostu böyle uyardı. ‘Çok sinsi bir oyunla karşı karşıya AK Parti’ Gündem
Erdoğan’ın 40 yıllık dostu böyle uyardı. ‘Çok sinsi bir oyunla karşı karşıya AK Parti’
Otomobil kamyonla çarpıştı otoyol trafiğe kapandı Yerel Haberler
Otomobil kamyonla çarpıştı otoyol trafiğe kapandı
Semih Kılıçsoy'dan flaş EURO 2024 itirafı. Montella sadece 2 dakika oynatmıştı Spor
Semih Kılıçsoy'dan flaş EURO 2024 itirafı. Montella sadece 2 dakika oynatmıştı
Gaziantep'ten flaş transfer: İngiltere'den geldi Spor
Gaziantep'ten flaş transfer: İngiltere'den geldi
İstanbul Londra'yı solladı. Bu kez kıskanma sırası İngilizlerde Ekonomi
İstanbul Londra'yı solladı. Bu kez kıskanma sırası İngilizlerde
Uzman çavuş, kayınpederinin evinde ölü bulundu Gündem
Uzman çavuş, kayınpederinin evinde ölü bulundu