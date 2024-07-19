Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırdılar.

Saldırı sonucu yaralanan Cihan Cihantimur hastanede yer olmadığı gerekçesiyle cezaevinin karantina bölümüne alındı.



İstanbul’da trafik kazasına karışarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok’la kaçtığı ABD’de yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

VOA Türkçe’den Mehmet Sümer haberine göre Cihantimur kısa bir süre önce sevkedildiği tutukevinde telefon sırası beklerken üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Cihantimur’un kafasını ve yüzünü hedef alırken, saldırı sonucu Cihantimur’un dudağı patladı ve dişi kırıldı.

Olay sonrasında hastaneye sevk edilen Cihantimur’un hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tutukevine geri gönderildiği ve Newark’taki tutukevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi.

BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLMİŞTİ

Cihantimur’un 12 Temmuz’da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi’ne nakledildiği öğrenilmişti. Cihantimur’un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürmüştü.