Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi davası ertelendi. Nedeni ise açıklanmadı

Kaynak: İHA
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi davası ertelendi. Nedeni ise açıklanmadı

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz’a ertelendi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada 2. duruşma 1 Temmuz’a ertelendi.

Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma yarın görülecekti ancak 1 Temmuz’da TSİ 19.00’da görüleceği açıklandı.

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Duruşmanın erteleme sebebine yönelik ise bir bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmadaki savunmasını ise iki farklı avukat üstlenecek.

Eylem Tok davasının ilk duruşması Boston’da bulunan John Joseph Moakley Adliyesi'nde 18 Haziran’da yapılmış mahkeme Yargıç, Tok’un tutukluluk halinin devamına karar vererek ikinci duruşma tarihi olarak 27 Haziran’ı belirlemişti.

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TİMUR CİHANTİMUR'UN DA TUTUKLULUKUĞU DEVAM EDİYOR

Timur Cihantimur da iki kez yargıç karşısına çıktı ve tutukluk haline devam kararı verildi.

ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusu ise henüz yanıtlanmadı. Cihantimur'un avukatları, mahkemeye Cihantimur'un bulunduğu gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden daha çok bir hapishaneye benzediği ve Cihantimur'un ilaç ve tıbbi gereksinimlerinin karşılanmadığını öne sürülerek kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsi verilmesini talep ettiler.

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