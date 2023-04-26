Eylemcilere saldıran ‘Palalı Sabri'ye 248 yıla kadar hapis istemi

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde fuhuşa zorladığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Çelebi liderliğinde insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlenmesi amacıyla, ortak iradeye dayalı, devamlılık arz eden, tek bir suç işlemeye yönelik olmayıp suça iştirak boyutunu aşan, aralarında hiyerarşik bir yapılanma olan, disiplin ve plan dahilinde hareket edilen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik olarak suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Sabri Çelebi örgütün kurucusu; Müslüm Çelebi ile Mehmet Emin Çelebi örgütün yöneticisi; Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin, Mahmut İlter ve İlknur Akcıoğlu'nun da örgütün üyesi oldukları kaydedildi.

KARŞI ÇIKANLARI DARP VE TEHDİT ETTİKLERİ BELİRTİLDİ

Sanık Sabri Çelebi'nin kurduğu ve liderliğini yaptığı suç örgütünde çoğunlukla Fas uyruklu yabancı kadınlar olduğu belirtildi.

Kadınların, suç örgütüne ait gece kulüplerinde "garson olarak çalışacakları vaadiyle" işe başlattıkları anlatılan mütalaada, mağdurların pasaportlarına el koyularak kadınları örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoydukları, buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürüldükleri, zorla konsomatrislik yaptırdıkları, para karşılığında fuhuşa zorlandıkları, karşı çıkanları darp ettikleri ve tehditte bulundukları belirtildi.

Örgüte ait tüm yerleşkelerin birbirine yakın ve özel araç kullanılması nedeniyle polis baskınlarından korundukları, kendi aralarında anlayabilecekleri tabirler kullandıkları kaydedildi.

248 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi ve Mehmet Emin Çelebi’nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Mütalaada sanıklar Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter’in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 248 yıla kadar hapis cezası istendi.

9 SANIĞIN HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Sanık İlknur Akcıoğlu'nun ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ayrıca sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter'in üzerlerine atılı suçların niteliği ve muhtemel ceza miktarı da dikkate alınarak kararla birlikte tutuklanmalarına hükmedilmesi talep edildi.

SON SAVUNMALARINI YAPACAKLAR

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundular. Son savunmalar için sanık avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

Aralık ayında görülen duruşmada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine ve firari sanıklar Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmedilmişti.