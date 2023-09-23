Eylül ayı bitti ama cehennem sıcakları bitmedi. Termometreler 38 dereceyi gösterdi

Türkiye’de birçok şehir sonbaharı yaşamaya başlarken Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Parklar ve caddeler boş kaldı.

KAYNAK: İHA
Eylül ayı bitti ama cehennem sıcakları bitmedi. Termometreler 38 dereceyi gösterdi

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken Eylül ayı sonlarında kentte hala bunaltıcı sıcaklık hakim.

Kentte termometreler 38 dereceyi gösterince parklar ve caddeler boş kaldı.

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"BİR SAATTE DÖRT MEVSİMİ YAŞATIR"

Adana sıcağını hissettiğini söyleyen Halil İlhan, “Diğer iller şu anda kışı yaşarken biz Adana sıcağını yaşıyoruz.

Çukurova bölgesi, diğer illere göre mevsimi farklı şartlarda yaşanıyor. Adana sana bir saatte dört mevsimi yaşatır.

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Ekim ve kasım aylarında da emin olun ki bu sıcaklıkları tekrardan yaşayacağız” dedi.

“SIRILSIKLAM OLUYORUZ"

Ekim ayına gelindiği fakat sıcaklıkların hala devam ettiğini ifade eden Murat Yıldız, “Termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Biz sıcaklıkların bitmesini düşünüyorduk.

İleride havalar soğuyacak ama bu sıcaklık insanı yıpratıyor. Bir yere gidene kadar sırılsıklam oluyoruz.

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Termometreler 38 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Umarım Adana’da sıcaklıklar normale döner” ifadelerini kullandı.

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