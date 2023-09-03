Eylül ekinoksu ne zaman? Eylül ekinoksu hangi gün?

Gece ve gündüz eşitliği olarak bildiğimiz ekinoks eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Sonbahar başlangıcı kabul edilen Eylül ekinoksunun hangi güne denk geldiği ve ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Eylül ekinoksu ne zaman? Eylül ekinoksu hangi gün?

Eylül ekinoksu ne zaman? Eylül ekinoksu hangi gün?

Eylül’de gerçekleşecek ekinoks ile Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar başlayacak. Gece gündüzün eşitlendiği ekinoksun Eylül ayında hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Eylül ekinoksu ne zaman? Eylül ekinoksu hangi gün?

Gece ve gündüz eşitliği olarak da bilinen ekinoks eylül ayında gerçekleşecek. Kuzey Yarım Küre’de gecelerin uzamaya başlayacağı ekinoks sonrası aynı zamanda sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır.

EYLÜL EKİNOKSU NE ZAMAN?

Eylül ayında gerçekleşecek ekinoks ile Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar başlayacak. Gece ve gündüzün eşitleneceği ekinoks sonrası mevsim geçişleri başlayacak.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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