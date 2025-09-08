Eylül sofralarının yıldızları: Hangi meyve ve sebzeler öne çıkıyor?

Eylül ayında tüketilmesi önerilen sebzeler arasında ilk sıralarda patlıcan, kabak, mısır, pazı, kırmızı ve dolmalık biber, barbunya, bamya ve mantar yer alıyor.

Bu sebzeler, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Örneğin, patlıcanın içerdiği antioksidanlar vücudu serbest radikallerden korurken, kabak ve mısır lifli yapılarıyla sindirim sistemini destekler. Biberler ise C vitamini deposudur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Meyve tarafında ise eylül ayının yıldızları mürdüm eriği, kavun, incir, üzüm, fındık ve karpuz olarak öne çıkıyor. İncir, özellikle lif ve potasyum açısından zengindir. Üzüm, resveratrol gibi güçlü antioksidanlar içerir ve kalp sağlığına faydalıdır. Mürdüm eriği ise sindirimi kolaylaştıran doğal bir laksatiftir.

Texas Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, sarı ve kırmızı kabuklu eriklerin yeşil eriğe oranla daha fazla antioksidan içerdiği belirtiliyor. Bu da eylül ayında bolca bulunan mürdüm eriği gibi koyu renkli eriklerin antioksidan kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Beslenme uzmanları, mevsiminde tüketilen meyve ve sebzelerin besin değerlerinin daha yüksek olduğunu vurguluyor. Yabancı kaynaklarda yapılan araştırmalar, mevsiminde toplanan ürünlerin daha az işlemden geçtiğini ve bu sayede vitamin ile minerallerini daha iyi koruduğunu ortaya koyuyor.

Örneğin, kurutulmuş meyve ve sebze sektörünün dünya genelinde büyüme gösterdiği belirtilirken, bu ürünlerin de doğru işlendiğinde besin değerini koruduğu ancak taze tüketimin her zaman öncelikli olması gerektiği vurgulanıyor.

Bir başka araştırma, sebze ve meyve tüketiminin gıda güvenliği ve enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Mevsiminde bol bulunan ürünlerin hem daha ekonomik olması hem de tedarik zincirinde daha az risk taşıması, bu ürünlerin tüketimini teşvik ediyor.

Eylül ayında bu taze ve besleyici ürünleri sofralarınıza dahil ederek hem vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılayabilir hem de lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz.

Örneğin, kabak ve mısırla hazırlanan bir sebze sote, öğle yemeği için harika bir seçenek olabilir. Akşam yemeği için ise fırında patlıcan veya biber dolması tercih edilebilir.

Meyve olarak ise taze incir veya bir salkım üzüm, gün içindeki tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayacaktır.

Sonuç olarak, eylül ayı meyve ve sebzeleriyle dolu bir ay olarak öne çıkıyor. Bu mevsimin sunduğu lezzetleri ve sağlık faydalarını kaçırmamak için sofralarınızda onlara yer açmayı unutmayın.