Eylülde en çok satan otomobil markaları belli oldu

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarıyla ilgili verileri açıkladı. Buna göre eylül ayında otomobil satışları. 1,2 oranında azaldı.

ODMD'ye göre eylülde otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 85 bin 540 olarak kaydedildi. En çok araç satışı yapan firma Renault oldu. İstatistiklere göre Renault birinci sırayı 9 bin 683 araç satışı ile aldı. Renault'un ardından Fiat geldi. Firmanın satış rakamı 7 bin 721 otomobil olarak kayıtlara geçti. Ford da 7 bin 351 satış ile üçüncü sırada yer aldı.

CHERY'NİN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye pazarına jet hızıyla giren Chery ise aynı kategoride 3 bin 215 satışla ancak 12'nci sıra kendisine yer bulabildi. Eylül ayında uygulanan ek verginin satışlarına darbe vurduğu belirtilirken, bu durum, Chery'i uzun bir aradan sonra ilk 10'un dışında bıraktı. Tablo, pazardaki rekabetin ne kadar sertleştiğini de ortaya çıkardı.

2024 Eylül otomobil ve hafif ticari araç satışları ve sıralaması şöyle;

OTOMOBİL SATIŞLARINDA GÜNEY KORE ATAĞI

'Otomobil satışlarında' Renault Eylül ayında yine zirvede yer aldı. Hyundai ikinci sırada yer alırken, Fiat ise ancak üçüncü olabildi.

Bu yıl listelerde ilk 5'in içinde yer alan Çinli Chery ise 9. sıraya gerildi. ODMD'nin verilerine göre Chery ile 4.sıradaki VW arasındaki 500 adetlik satış fark dikkat çekti.

2024 Eylül otomobil satışı ve sıralaması şöyle;

Yerli otomobil markası Togg, Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD'ye eylüldeki araç satış adedini bildirmediği için listede yer almadı.

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 1,2 oranında azaldı. O rakamlara grafikleri de yansıdı.