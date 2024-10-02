Eylülde ihracatta gerileme: Yüzde 1,8 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayında ticaret verilerini açıkladı. İhracatı yüzde 1,8 azalarak 22 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Bolat ihracattaki 1 milyar dolarlık düşüşü takvim etkisine bağladı. Eylül ayında ithalat da 1,4 azalışla 27,1 milyar dolar oldu.Böylece Dış ticaret açığı 5 milyar 122 milyon lira artış göstererek, 60,1 milyar dolara yükseldi.

Bolat'ın açıklamasına göre İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 81,5'ten yüzde 81,1 geriledi.

Ticaret Bakanı Bolat "Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi." diye konuştu. Ancak Ağustos ayında dış ticaret açığı 54 Milyar 865 milyon dolardı. Aslına bakıldığında dış ticaret açığını 5 milyar 122 milyon dolar daha eklenmiş. Böylece 60,1 milyar dolar yükselmiş oldu. Geçen yıl bu dönemde 87,7 milyar dolarken bu yıl aynı dönemde 60,1 milyar dolar olmuş. Bu rakamlarla ancak kafalar karışıyor. Değişmeyen ise Ağustos ayında 54 Milyar 865 milyon dolar olan Dış Ticaret açığı eylül ayında 60,1 Milyar dolara yükselmiş olması...

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Yılın 9 aylık döneminde ihracat yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8 azalışla 252,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ilk 9 aylık dönemde yüzde 31,5 azalarak 60,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68'den yüzde 76,3'e yükseldi.

12 AYLIK İHRACAT YÜZDE 3,4 ARTTI

Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 3,4 artışla 261 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 7,3 azalışla 340,3 milyar dolara geriledi. Dış açık da yüzde 31 azalışla 78,7 milyar dolara geriledi.