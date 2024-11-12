Eylülde perakende satış hacminde toparlanma gösterdi

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Eylülde perakende satış hacminde toparlanma gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, ticaret satış hacimlerinin eylül ayı verilerini paylaştı. TÜİK'e göre ticaret satış hacmi eylülde yıllık bazda yüzde 12,7 artarken, perakende satış hacmi yüzde 15,9 artış yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ticaret satış hacim açıklaması...TÜİK açıklamada, eylül ayında ticaret satış hacimlerinin arttığını duyurdu.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 12,7 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15,9 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi %13,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.

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Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,2 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,3 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 arttı.

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