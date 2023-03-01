EYT mağdurlarından AKP’ye Almanya tepkisi. Bakan Bilgin’in açıklamaları tepki çekti

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin EYT’nin meclisten geçtiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bilgin paylaşımında, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

“ALMANYA’YI ÖRNEK GÖSTERMEYİ BİLİYORLAR”

Ancak geçen kanunda prime takılanlar, staj ve çırakların sorunları ise çözülmedi. EYT çalışmaları kapsamında İstanbul’un çeşitli semtlerinde toplanan ve eylem yapan staj ve çıraklık mağdurlarından K.B, “Hakkımızı istedik, sadece. AKP’nin emeklilik yaşını artırırken örnek gösterdiği Almanya’da staj ve çıraklık emeklilikten sayılmakta. Emeklilik yaşına gelince Avrupa’yı örnek göstermeyi biliyorlar ama kendi işlerine gelmeyen bir durum olduğunda kulaklarını tıkıyorlar, böyle bir şey yok gibi yapıyorlar” dedi.

“BİZİM SUÇUMUZ ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAK MIYDI?”

Bir başka mağdur F.İ, ise, “Bakan kanun görüşmeleri kapsamında bizim için ‘vatandaşın parasını bedava dağıtamayız’ ifadelerini kullanmıştı. Biz kimseden bedava para istemedik, hakkımızı istedik. Ülkemizde stajyerlerin ne koşullarda çalıştırıldığı ortada. Biz 11-12 yaşında akranlarımızı oyun oynarken çalışıyorduk. Bizim günahımız neydi de bu kapsamında dışında bırakıldık. Bizim suçumuz gezip oynamak yerine çalışarak bu ülkeye katma değer sağlamak mıydı?” diye konuştu.

“BU NASIL MAĞDURİYET ÇÖZÜMÜ”

Kendisinin 12 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirten T.U. ise, “Bakan ‘24 yıllık sorunu çözdük’ diyor. Sanki başka bir iktidar döneminden bahsediyor. 24 yıldır neredeydiniz. Seçimde oy kazanmak için yalandan bir düzenleme yaptılar ama staj ve çıraklar mağdur, primi eksik olanlar mağdur, kısmi emeklilik bekleyen mağdur. Bu nasıl bir mağduriyet giderilmesidir anlamış değilim” dedi.