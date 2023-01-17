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EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini ifade ederek maaşların yatacağı tarihi açıkladı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:07
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EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu
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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TGRT Haber canlı yayınında Cem Küçük’ün konuğu oldu.

Akbaşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da herhangi bir yaş şartı olmaksızın 8 Eylül 1999’dan önce hukuki statü ne ise, o hukuki statünün aynen devam ettirileceğine yönelik ve yaklaşık 23 yıl sürmüş olan bu durumun AKP ve Cumhur İttifakı iradesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın hem sayın bakanımıza hem MYK üyeleri olarak ve grup başkanvekilleri olarak bizleri talimatlandırması ile çözüme kavuşturmuş olacağız. En geç önümüzdeki haftaya bunu Meclis’e sunmayı planlıyoruz ve en geç olarak mart ayında bütün EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Bu konuda  en ufak tereddüt söz konusu değil. Her şey bir sıralama ve süreç yönetimi olarak takvimine uygun bir şekilde, kendi iç dinamikleri ile, malum teknik çalışmayı bakanlıklarımız ve ilgili kuruluşlarımız yapıyor. Bunun yasa teklifine dönüşmesini ise milletvekillerimiz, ilgili ihtisas komisyonlarımız bu konuda grup başkanvekili arkadaşlarımız ile bir çerçeveye oturtuyor. En geç önümüzdeki hafta bu teklifi vermek suretiyle, mart ayında da maaşlarını almak suretiyle EYT’li kardeşlerimizin tamamının maaşlarını alabileceği bir süreci yaşayacağız” diye konuştu. 

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Tecrübe
17.01.2023 13:28
Daha saçı sakalı beyazlamamış bu insanlar 43 yaşta-kadın 38 yaşta emekleyecek-sağlık sorunu işsiz olanlar için tabiki güzel bir şey.İmkanınız varsa çalışın prim,yıllarınız artsın maaşınız yükselsin.  
 
Adalet adalet
17.01.2023 13:27
Erdoğan bu işi 2022 yılbaşından önce boşa mı bitirdi. Bizler Ocak ayından itibaren maaşımızı isteriz. Vermezlerse Kul hakkı olarak hakkimizi yemiş olacaklar. Bunu niye önce açıkladınız şimdi ne oluy  
 
Salim
17.01.2023 13:19
Eyt çıkması bir şey değiştirmez oylamakla bu işler bitiyor sandıkta oy istemek için bir oyun sadece haklar verilmiyor dürüstçe  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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