EYT’yi 1 günle kaçırdı hayata küstü. Uğursuz sayısı 13 değil 8 oldu

EYT için çıkan yasadan milyonlarca kişi faydalanırken çok sayıda vatandaş ise yasada belirtilen tarihin dışında kaldığı için emekli olamadı. Çıkan yasa ile birlikte 25 yıl çalışan erkeklere ve 20 yıl çalışan kadınlara emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu haktan yararlanılması için vatandaşların 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olmaları gerekiyor. Sigorta girişleri bu tarihten sonra olanlar EYT’den yararlanamıyor.

HaberTürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in haberine göre bir vatandaş ETY’yi 1 günle kaçırdı. Ahmet Sadık adlı vatandaş sigorta girişi 9 Eylül 1999 olduğu için EYT’den yararlanamadı.

Sadık, eğer kademeli emeklilik gibi bir düzenleme yapılmazsa 15 yıl daha çalışmak zorunda kalacak.

Sadık yaşadıklarını anlatırken, “8 Eylül 1999’daki 8’den nefret ediyorum. Bu gerçek. Böyle bir takıntım yoktu. EYT’yi 1 günle kaçırdım. Sadece 1 günle. 1 güne 15 yıl. Çalıştığım iş yerinin tahmini 1200-1300 çalışan var. O kadar kişi içerisinde emekliliği kaçıran benim. Başka kimse yok. Düşünebiliyor musunuz, Çarşamba günü arkadaşınız giriş yapıyor. Aynı yaştasınız. Perşembe günü ben başlıyorum. O emekli olup kapsama giriyor. Biz giremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu konuda yapılan şakalara ise katlanamadığını, ‘EYT fobik olduğunu’ dile getiren Sadık çalışanların çok dikkat etmesi gereken bir konuya da vurgu yapıyor. EYT’de 9 Eylül mağduru isim, “EYT dillendirilene kadar ben sigorta girişimin hangi tarih olduğunu hiç merak etmedim. Maalesef kaderimde vurulmuş bir damga gibi. Ben 8’den nefret ediyorum” şeklinde konuştu.

EMEKLİ OLMALI ENGELLİ KIZI İÇİN İSTİYOR

Başına gelen bu talihsizliğe eşi, çocukları, annesi, babası da en az onun kadar üzülüyor. Eşi, ‘Bu konuyu kapatman gerekiyor, nasip değilmiş’ derken Ahmet Sadık’ın EYT yasasının çıkmasının ardından ilk 3 ay depresyona girdiğini ifade ediyor.

Ahmet Sadık İzmit’te sanayi bölgesine yakın bir mahallede yaşadığı için evlerinde doğal gaz yok. Emekli olmayı da en çok kızının tedavisi için istiyor. Sadık hala çalıştığını ifade ederek, “Engelli kızım var benim. Kulak kepçeleri yok, kulak delikleri yok. Açık kalp ameliyatı da dahil 8 defa ameliyat geçirdi. Çalışmak zorundayız” dedi.