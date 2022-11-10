Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapatıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hattımız, BEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." bilgisi verildi.
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UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.