Fenerbahçe'ye kaybettiren hataları açıkladı

Fenerbahçe Beko geçtiğimiz çarşamba günü seride 2-1 üstünlüğü eline geçirdiği Fransız ekibi Monaco karşısına dördüncü maçta çıktı çıkmasına ama her şeyden önce iki kelime etmekte fayda var…

Dün gece saatlerini ve her şeyini Fenerbahçe’ye ayırıp koşulsuz bir sevgiyle takıma alan tutarak sabahlara kadar koreografi hazırlayan taraftarlar, böyle güzel bir alan açtıkları takdirde tabii ki bu takım her daim o güç ve enerjiyle ileri gider… Keşke futbolda da böyle bir, “Eğlence ve keyif alma odaklı” bakış açısı olsa… Çünkü o zaman hayatta da sporda da başarı kendiliğinden geliyor…

MONACO MAÇA SIKI BAŞLADI…

Berlin’deki Final Four’a tek bir adım kalmıştı koç Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri için… Bu akşam Monaco’yu yenmek; yolun büyük bir bölümünün yürünmüş olması, artık planların Almanya’ya dair kurulmaya başlaması anlamına geliyordu.

Tribünlerin büyük coşkuyla girdiği mücadelede Monaco biraz hızlı ve rüzgârı arkasına alarak başlıyor gibiydi. Ancak Fenerbahçe Beko hemen karakter, sertlik ortaya koyup rakibini etki altına almaya çabaladı. Bunun sonucunda temsilcimiz ilk çeyreği 15-11’lik üstünlükle tamamladı.

NIGEL HAYES BİRAZ DAHA FAZLA İSABET BULABİLSEYDİ…

İkinci periyotta iki takım da birbirini ölçüp tartmasına rağmen ne Fenerbahçe ne de Monaco net bir üstünlük ortaya koyamadı. Sarı lacivertli ekibin seriyi burada bitirmek ve Berlin biletini almak için çok istekli olması, taraftarının da buna hazır olması; çok ‘ufak’ bir şekilde ‘geri tepiyor’ gibi de oldu. Buna rağmen devreye 33-30 Fenerbahçe galibiyetiyle girdik.

RİBAUNTLARDAKİ ÜSTÜNLÜK ÖNEMLİYDİ

Takımın özellikle üçüncü çeyreğe girildiğinde hissettiği panik benzeri his dönem dönem; oyununda da şut tercihlerinde de tam efektif olamamasına yansıdı. Wilbekin, Papagiannis ve Guduric’in skorer yönleri ön plana çıksa da; Nigel Hayes-Davis’in dış atışlarda düşük ortalamalarda kaldığını gördük. Nigel Hayes, son çeyreğe girilirken 7’de 2 üçlük isabetindeydi. Monaco ekibine karşı ribauntlarda kurulan üstünlük sarı lacivertlileri de oyunda tuttu.

DIŞ ATIŞLARDA BENZER PERFORMANS…

Bugün iki takım da dış atışlarda benzer bir performansa sahipti diyebiliriz. Maçın kilit faktörlerinden biri de bu oldu. Ne Fenerbahçe ne de Monaco, üçlüklerde yüzde 35’lerin üstünü pek göremedi. Okobo ile Motiejunas, son 10 dakikada çift haneleri görebilen Monacolu oyunculardı, takımın süper starı Mike James ise karşılaşmada uzunca süreler suskun kaldı.

Bitime 6 dakika kala mücadelede 52-52 eşitliği gördük. Sanki karşılaşma her an ‘yeniden başlıyor’ edasındaydı. Fenerbahçe Beko tribünleri oyuna girip, takımını ateşlemeye çabaladı.

HÜCUM RİBAUNTLARININ YANSIMASI PEK OLMADI

Karşılıklı kaçan dış atışlar, oyunun bir o yana bir bu yana gitmesine yol açtı. Rakibine göre daha fazla hücum ribaundu çekebilen Fenerbahçe Beko, bu ribauntlardan oluşturduğu hücumlarda ‘yansıma sayılar’a ulaşamayınca seken topların toplanabilmesinin tek üstünlük getiren yanı ‘psikolojik’ oldu. Son 4 dakikada sarı lacivertli taraftarlar iyice maça dahil oldu. Ülker Arena’daki atmosfer her açıdan görülmeye değerdi.

ÜST ÜSTE BASİT TOP KAYIPLARI GELDİ…

Karşılaşmanın son anlarında Monaco önden kaçtı, Fenerbahçe hep arkadan kovaladı. Calathes’in baskın hamlelerine rağmen, konuk takım dişli bir mücadele örneği ortaya koyarak sarı lacivertlileri üst üste top kayıplarına zorladı.

Bitime 1:47 kala Guduric’in basketi skoru 58-57 yapıp Monaco ile aradaki farkı 1’e kadar indirdi. Maç boyunca güçlü bir enerjiye sahip olduğunu pek göstermemesine rağmen Mike James, bitime 57 saniye kala attığı üçlükle takımını 61-57 öne geçirince; Fenerbahçe Beko’nun umutları azaldı.

SON ANA KADAR GALİBİYETİ KOVALADILAR…

Durumu çizgiye gelen Wilbekin 2 serbest atışla 61-59 yaptı. Ancak Monaco hızlıca bir fast break ile toparlanıp 63-59’la yeniden farkı 4’e getiren taraf oldu. Tribünler takımla birlikte mücadele etmeye öyle adanmıştı ki; son saniyeye kadar galibiyeti kovaladı Fenerbahçe…

Guduric’in 21 saniye kala attığı üçlük her şeyi yeniden başlattı! Skor 63-62’ye geldi…

WILBEKIN RAHAT ATABİLECEĞİ ŞUTU KAÇIRINCA…

Fransızların yaptığı top kaybıyla hücum hakkı Fenerbahçe’ye geçti. Sarı lacivertliler 18 saniye kala son hücumu kullanacaktı… Wilbekin atışı kaçırınca 4 saniyede top Monaco’ya geçti.

Mola dönüşünde Monaco basketi bulup salondan 65-62’lik galibiyetle ayrıldı ve seri Fransa’daki 5. karşılaşmaya uzadı. Bu mücadelenin takvimi ilerleyen süreçte açıklanacak.