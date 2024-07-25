Eyüpspor Başkanı çark etti. Galatasaray isyanda

Kulüpler Birliği'nde dün başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Tüm kulüp başkanları, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Kulüpler Birliği Başkanı olmasını istedi ancak Hasan Arat, Beşiktaş'taki yoğun mesai nedeniyle bu isteği teşekkür ederek geri çevirdi ve Ali Koç'un göreve devam etmesini talep etti.

GALATASARAY HARİÇ TAM DESTEK GELDİ

Galatasaray hariç tüm kulüpler Ali Koç'a tam destek verdi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkan seçildi.

EYÜPSPOR BAŞKANI GALATASARAYLILARI ÇILDIRTTI

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen ve Galatasaray Kongre üyesi olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, yaptığı hareket ile Galatasaray camiasını şaşırttı ve kızdırdı.

Özkaya, Galatasaray ile birlikte hareket etmedi ve Ali Koç'un Yönetim Kurulu'nda yer aldı.

Galatasaray'ın Ali Koç'a destek vermediği ortamda Murat Özkaya'nın yaptığı hareket, sarı-kırmızılı taraftarı da sinirlendirdi.

Murat Özkaya, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer almıştı.

Ali Koç ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Murat Özkaya, geçen sezon Umut Nayir'i de Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak göndermişti.

İşte Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu listesi:

Başkan: Ali Koç

Fatih Saraç - Kasımpaşa

Murat Özkaya - Eyüpspor

Murat Sancak - Adana Demirspor

İbrahim Turgut - Rizespor

Mehmet Sepil - Göztepe

Yüksel Yıldırım - Samsunspor

Göksel Gümüşdağ - Başakşehir

Sinan Boztepe - Antalyaspor