Eyüpspor Şanlıurfa'ya gol yağdırdı!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi.
Eyüpspor: 4 - Astor Enerji Şanlıurfaspor: 0
Stat: Eyüp
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bersan Duran, Suat Güz
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 74 Metehan Baltacı), Taşkın İlter, Recep Niyaz (Dk. 63 Mete Kaan Demir), Fredy (Dk. 74 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Ampem (Dk. 81 Seslar), Bruno (Dk. 81 Mustafa Pektemek)
Astor Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Semih Karadeniz (Dk. 46 Seyit Gazanfer), Mehmet Yiğit, Coelho, Mboula, Barış Gök, Cumali Bişi (Dk. 58 Donsah), Mert Çapar (Dk. 58 Thill), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 74 Nshimirimana), Toure
Goller: Dk. 6 Semih Karadeniz (Kendi kalesine), Dk. 25 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Bruno (Penaltıdan), Dk. 70 Ampem (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi (Astor Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 77 Melih Kabasakal (Eyüpspor)