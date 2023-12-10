Eyüpspor Şanlıurfa'ya gol yağdırdı!

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi, liderliğini sürdürdü.

KAYNAK: AA
Eyüpspor Şanlıurfa'ya gol yağdırdı!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi.

Eyüpspor: 4 - Astor Enerji Şanlıurfaspor: 0

Stat: Eyüp
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bersan Duran, Suat Güz
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 74 Metehan Baltacı), Taşkın İlter, Recep Niyaz (Dk. 63 Mete Kaan Demir), Fredy (Dk. 74 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Ampem (Dk. 81 Seslar), Bruno (Dk. 81 Mustafa Pektemek)
Astor Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Semih Karadeniz (Dk. 46 Seyit Gazanfer), Mehmet Yiğit, Coelho, Mboula, Barış Gök, Cumali Bişi (Dk. 58 Donsah), Mert Çapar (Dk. 58 Thill), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 74 Nshimirimana), Toure
Goller: Dk. 6 Semih Karadeniz (Kendi kalesine), Dk. 25 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Bruno (Penaltıdan), Dk. 70 Ampem (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Cumali Bişi (Astor Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 77 Melih Kabasakal (Eyüpspor)

Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Alev alan otomobile balkondan kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Çabana sağlık be Gündem
Alev alan otomobile balkondan kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Çabana sağlık be
Gaziantep'te Trezguet ve Visca'dan kanat festivali. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Gaziantep'te Trezguet ve Visca'dan kanat festivali. Turgay Beşyıldız yazdı
Erdoğan aday kriterlerini açıkladı. Dikkat çeken ifadeler Gündem
Erdoğan aday kriterlerini açıkladı. Dikkat çeken ifadeler
İspanya'yı sarsan ölüm! Granada Bilbao maçı ertelendi Spor
İspanya'yı sarsan ölüm! Granada Bilbao maçı ertelendi
İsrail Lübnan’da bir mahalleyi haritadan sildi Gündem
İsrail Lübnan’da bir mahalleyi haritadan sildi
Ata Demirer'in sektöre girdiği ilk hali ortaya çıktı. Bakın nasıl şöhret olmuş? Magazin
Ata Demirer'in sektöre girdiği ilk hali ortaya çıktı. Bakın nasıl şöhret olmuş?