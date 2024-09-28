Eyüpspor’da Ara Turan ile ilgili flaş gelişme: “Anlaşma sağladık”

Süper Lig’e hızlı bir giriş yapan Eyüpspor’da Teknik Direktör Arda Turan’ın performansı dikkat çekiyor. Takımı geçen sezon Süper Lig’e başarılı teknik adam, geçen 6 haftada 9 puan topladı.

Teknik direktör olarak bulunduğu ilk takımında şu ana kadar başarılı bir grafik çizen Arda Turan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Eyüpspor Fatih Kulaksız, Arda Turan ile olan sözleşmelerini 2 yıl uzattıklarını açıkladı. Playspor’a konuşan Kulaksız, Arda Turan’a futbolculuk döneminde de sempati duyduğunu belirterek, “Kendisiyle konuştuktan sonra oyuna bakışı, futbola bakışı, kafasındaki plan program ve vizyonu beni etkiledi” dedi.

Kulaksız, “Arda hocanın iş disiplini, iş ahlakıyla bizi buralara taşıyacağını ön görmüştük” ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

“Arda Turan bir fenomen. Ülke futbolunun starı. Her kesim tarafından seviliyor. Anadolu’da kendisini seven çok. Geçen Kayseri deplasmanında otel önüne 500 kişi geldi hocayı bekledi. Fotoğraf çektirdi.

Arda Turan’a bir oyuncu hediye edecek olsaydım bu Davinson olurdu. Arda hoca sert, temaslı, topu oyuna sokan stoper seviyor.

Caner Erkin transferine ben ve Murat Özkaya negatif bakıyordu. Arda Turan kendisine kefil oldu. Şimdi Caner en iyi arkadaşımız oldu.”