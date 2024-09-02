Eyüpspor'un golcüsü ameliyat oldu

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Eyüpspor'un golcüsü ameliyat oldu

Eyüpspor'un golcüsü Ahmed Kutucu, ameliyat oldu.

Arda Turan yönetimindeki Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un golcüsü Ahmed Kutucu, Trabzonspor maçında sakatlanmıştı.

Ahmed Kutucu, sağ el bileğinden ameliyat edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisinin milli arada tamamlanacağı belirtildi.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Ahmed Kutucu, sağ el bileğinden skafoid kırığı ameliyatı oldu. Ahmed Kutucu’nun tedavisi milli ara döneminde tamamlanacak ve daha sonrasında futbolcumuz takım ile çalışmalara başlayabilecektir. Geçmiş olsun Ahmed Kutucu."

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