Eyüpsultan ve Alibeyköy arasında tramvay seferleri durduruldu

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerin Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.