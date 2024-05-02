Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan İstanbul Çevre Yolu Kuzey Marmara yol ayrımında meydana geldiği belirtildi.

İddialara göre, 34 UT 3514 plakalı otomobilin sürücüsü Y.B., çevre yolu yol ayrımından sola dönüş yapmak için manevra yaparken araç kontrolden çıktı ve bariyere çarptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri araç içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ağır hasar alan araç, incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

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