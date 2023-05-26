Eyüpsultan’da damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu’nda seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası dorseden ayrılırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Eyüpsultan’da damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası önünde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk yönünden Kağıthane istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Damperin açıldığını fark etmeyen sürücü, yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası dorseden ayrıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yolu daraltarak güvenlik önlemi aldı.

Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan vinç yaya geçidine sıkışan dorseyi sıkıştığı yerden çıkardı. Oluşan trafik vinçin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor. (İHA)

aw899060-01.jpg

aw899060-02.jpg

aw899060-03.jpg

aw899060-04.jpg

aw899060-05.jpg

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti Yaşam
14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' açıklaması: Ne kadar entel dantel varsa davet ettik Güncel
Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' açıklaması: Ne kadar entel dantel varsa davet ettik
Resmi Gazete’de yayımlandı: Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı Güncel
Resmi Gazete’de yayımlandı: Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 8 şüpheli yakalandı Güncel
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Akşener’den Erdoğan’ın ‘montaj’ itirafına sert tepki: Kılıçdaroğlu’na biri saldırsa azmettiricisi Erdoğan’dır Güncel
Akşener’den Erdoğan’ın ‘montaj’ itirafına sert tepki: Kılıçdaroğlu’na biri saldırsa azmettiricisi Erdoğan’dır
Erzincan'da altın kitap ele geçirildi Yaşam
Erzincan'da altın kitap ele geçirildi