Eyüpsultan'da ikinci Eylem Tok vakası! Aynı yolda, aynı şekilde...

Olay 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Muhammet Gürcan Koçak UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada hafifi ticari araç çarptı. Koçak, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ormana savruldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Meydana gelen kazada 25 yaşındaki genç ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YENİKÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

2. TİMUR CİHANTİMUR VAKASI

Olay yeri ve yaşanma şekli itibariyle İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayı akıllara getirdi.

Kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

ABD'de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci ise hala sürüyor.