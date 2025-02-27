Eyüpsultan’da korkutan yangın: Elektrik kabloları alev aldı

Kaynak: İHA

Eyüpsultan'da elektrik kablolarında yangın çıktı. Kabloların alev alması vatandaşları tedirgin etti. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik kablolarında yangın çıktı.

aw401095-03.jpg

Alevlerin sardığı kabloların bir kısmı koparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw401095-04.jpg​​​​​​​

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

aw401095-05.jpg​​​​​​​

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

aw401095-01.jpg​​​​​​​

Vatandaşlar endişeyle yanan kabloları izlerken, bazıları cep telefonu kameralarıyla görüntü kaydetti.

aw401095-02.jpg

Son Haberler
Nvidia CEO’su Jensen Huang umut tazeledi
Nvidia CEO’su Jensen Huang umut tazeledi
İstanbul’da trafikte tekmeli yumruklu kavgalar kamerada!
İstanbul’da trafikte tekmeli yumruklu kavgalar kamerada!
Açık hava sinemalarının yükselişi! Geleceğin sosyal etkinlikleri
Açık hava sinemalarının yükselişi! Geleceğin sosyal etkinlikleri
Alexa+ yapay zeka ile akıllı yardımcı dönemini başlatıyor
Alexa+ yapay zeka ile akıllı yardımcı dönemini başlatıyor
Antony için flaş karar çıktı: Real Madrid buna çık kızacak
Antony için flaş karar çıktı: Real Madrid buna çık kızacak