Eyüpsultan'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da bir minibüs ile çarpışan motosikletli 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, aynı yerde yaklaşık 1 ay önce yazar Eylem Tok'un oğlu da bir kazaya karışarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu.

Kaza, 10 Nisan 2024 akşam saatlerinde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet, virajda bir aracı sollarken savrularak karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli 2 kişi metrelerce savruldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet üzerinde bulunan Salih Y. ve Emirhan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken minibüs sürücüsü Musa T. ile araç içerisinde bulunan Bünyamin T., Şehabettin T. ve Emrah T. gözaltına alındı.

Sürücü Musa T., "taksirle öldürme" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kazanın gerçekleştiği caddede, yaklaşık 1 ay önce yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin de bir kazaya karışarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu öğrenildi.

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