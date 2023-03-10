10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sevgili dehşeti kamerada! Demir çubukla saldırıya uğramıştı

Sevgili dehşeti kamerada! Demir çubukla saldırıya uğramıştı

Eyüpsultan'da apartmanın içinde sevgilisi Meral K.'yı demir çubukla darbeden Taha O. yakalandı. Taha O. apartmandan kaçarken arkasından koşan Meral K.'nın kanlar içinde yere yıkıldığı anlara güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:12
Takip Et

Eyüpsultan'da sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada

Sevgili dehşeti kamerada! Demir çubukla saldırıya uğramıştı
+
Aa
-

Olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Taha O. ve sevgilisi Meral K. bir süredir aralarında süren sorunları konuşmak için Meral K.'nın oturduğu apartmanda bir araya geldiler. İkili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Taha O. demir çubuk ile Meral K.'ya saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden koşan Meral K., apartman kapısı önünde aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri yerde yatan Meral K.'nın yardımına koştu. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Meral K., 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.'dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret-tehdit' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 8 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
2
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
3
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
6
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
7
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿ABD’li dev fondan kritik ‘seçim’ ve ‘dolar’ tahmini: Erdoğan kaybederse...
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿Jesus Arda Güler sorusuna öyle bir cevap verdi ki
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Balon çocuk hastalığı belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.