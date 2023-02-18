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Eyüpsultan’da silahlı kavgada caddeden geçen 1 bebek, 4 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri bebek olmak üzere 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 23:20
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Eyüpsultan’da silahlı kavgada caddeden geçen 1 bebek, 4 kişi yaralandı

Eyüpsultan’da silahlı kavgada caddeden geçen 1 bebek, 4 kişi yaralandı
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(DHA)- Olay, saat 17.00 sıralarında İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.

O sırada, annesiyle birlikte bebek arabasının içinde caddeden geçen 1 yaşındaki Uraz A.G.’ye kurşun isabet etti.

Uraz A.G. yaralanırken, yoldan geçen Recep T. kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silahlı çatışma sonucu aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gruptan Hasan Can ve Alpay Gökalp de ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk ederken olay yeri inceleme ekipleri çevrede uzun süre incelemede bulundu.

Olay sonrası şüpheliler, polis ekipleri tarafından 2 silahla birlikte yakalandığı öğrenildi.

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