Eyüpsultan’da sopalı bıçaklı park yeri kavgası

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eyüpsultan’da sopalı bıçaklı park yeri kavgası

Eyupsultan’da cadde üzerinde bulunan bir marketin önüne aracını park etmek isteyen minibüs sürücüsü ile market sahipleri arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada iki kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir minibüs sürücüsü cadde üzerindeki marketin önüne aracını park etmek istedi. Bu sırada aracın oraya park edilmesini istemeyen market sahipleri ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine minibüs sürücüsü bölgeye yakınlarını çağırdı.

Minibüs sürücüsü araçla markete girmeye çalışırken, yakınları da market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı. Olayda 2 market sahibi bıçakla yaralandı. Minibüs sürücüsü ve yakınları bölgeden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eyupsultan’da sopalı bıçaklı park yeri kavgası

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