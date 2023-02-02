Takip ettiği kadının yakınlarından meydan dayağı

(DHA) - Olay, öğle saatlerinde Alibeyköy Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, önünde yürüyen kadını takip etmeye başladı.
Korkan kadın, yaşadıklarını yakınlarına anlattı.
Kadının yakınları, sokakta yakaladıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.
Çevredekilerin araya girmesiyle olay son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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