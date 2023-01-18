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Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava görüldü. Okuyucudan kaçmadı

Eyüp’te Semiha Dilara Hazır’nın kaldırımda gördüğü beton engelleri fıstıklı baklavaya benzetti sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:14
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Eyüp'te yerdeki kaldırım taşının baklava benzediğini görenler şok oldu

Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava görüldü. Okuyucudan kaçmadı
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Hazır, Rami Kütüphanesi'nin açılışına gittiği gün kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerin fotoğrafını, Twitter hesabı üzerinde "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim." diyerek paylaştı.

Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyona ulaşan görüntülenmeye ve binlerce yoruma ulaştı.

Paylaşımın ardından yüzlerce kişi Hazır'a mesaj atarak duygularını belirtirken, birçok firma da bu paylaşımın ardından baklavada indirim kampanyası başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından Hazır'a cevap yazarak, "Semiha merhaba, özelden bana açık adres ve iletişim bilgilerini iletirsen sana Gaziantep'ten baklava göndermek isterim. Eyüp'teki kaldırımlarda gördüğün kadar büyük olmasa da emin ol lezzeti dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.

Kampanyaların ardından etkileşim daha da artarken birçok kullanıcı Hazır için "Türkiye'ye baklava yediren kız" değerlendirmesi yaptı. Birçok kişi de Hazır'dan adresini isteyerek baklava gönderdi.

"Diyet yapanlar kendisine benzetti"

Gelen tepkileri anlatan Hazır, sosyal medya paylaşımının Türkiye çapında büyük bir etkileşim aldığını belirterek, "Daha sonra benim twitim üzerinden indirim kampanyası başlatıldı. Daha çok duyurulmuş oldu. Daha sonra Gaziantep'ten yazmaya başladılar. Hatta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bana baklava yollamak istediğini söyledi. Başka baklavacılardan da bana çok yazanlar oldu. Yani tüm Türkiye o gece baklava yedik. Herkesin canı baklava çekti. Baklava gündeme oturdu, mutluyum." diye konuştu.

Semiha Dilara Hazır, genelde çok olumlu ve esprili tepkiler geldiğini belirterek, "Yorumlarda ekonomiye bağlayanlar oldu. 'Pahalılıktan yolda yürürken baklava görüyor.' diyenler oldu. Diyet yapanlar kendisine benzetti. Kimisi Gaziantep özlemine bağladı. Yazıyı okuyana kadar ben de baklava olarak gördüm diyenler oldu." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının popüler olması sebebinin gastronomiyle ilişkili de olduğunu kaydeden Hazır, şöyle devam etti:

"Türkiye zaten gastronomi açısından önemli bir ülke. Baklavanın bu kadar gündem olacağı bir ülke daha yoktur. İnsanlar özelden, yorumdan deli gibi yazdılar. 'Benim de canım baklava istedi. Senin yüzünden baklava yiyoruz. Tüm ülke baklava yiyoruz' diyenler oldu. Türkiye yemek konusunda o kadar gelişmiş ki bu bile gündeme oturabiliyor."

Hafız Mustafa 1864 Üsküdar Şubesi çalışanı Eyüp Taş da baklavayla ilgili paylaşıma birçok defa rast geldiğini belirterek, "Tatlıcı olarak bunu görmek hoşumuza gitti. Türkiye denilince aklımıza baklava geliyor. Twit de iki gündür önüme geliyor. Bizim satışlarımız da çok iyi." dedi.

(Kaynak: AA)

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