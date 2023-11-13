Eyvah. Ekonomistlerden kara haber geldi

Barış Soydan, Mustafa Sönmez, Mahfi Eğilmez ekonomiyle alakalı değerlendirmelerde bulunarak kara tabloyu çizdi.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Eyvah. Ekonomistlerden kara haber geldi

Merkez Bankası, eylül 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu. Merkez Bankası verilerine göre; 12 aylık cari açık 51,7 milyar dolara geriledi.

“DOĞRU YATIRIM YOK GİBİ”

Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Eylül itibariyle yıllığı 52 milyar doları bulan cari açığın finansmanını, dış kaynak girişi karşılamada yetersiz kalınca 7 milyar doları, 'kaynağı belirsiz' zuladan gelmiş.

Doğrudan yatırım yok gibi. Doğrudan yatırım görünen emlak satışı. Portföyden 3 milyar dolar giriş var o kadar Kalanı kredi-mevduat" dedi.

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Sönmez "Turizm sezonu yanıltmasın; bütüne bakın. İlk 9 ayda cari açık 41 milyar$ Geçen yılın aynı döneminden 1,5 milyar$ fazla Açığın finansmanı için kaynak girişi yetmeyince rezervlerde eksilme 11 milyar$. 9 ayda doğrudan yat. yok, emlak satışı var sadece Portföy 2 milyar $ Gelmiyorlar" diyerek paylaşımını sürdürdü.

Sönmez devamında "Nasıl bir haldeyiz şuradan anlayın; Turizmden sağlanan döviz, sadece enerji faturasının bile %80'ini karşılamıyor.İlk 9 ayda enerji faturası 40 milyar $ geçmiş, turizm dövizi 32 milyar $. Yetmiyor,21 puan altında. Birkaç ay, turizm yüz güldürüyor, o kadar" paylaşımı yaptı.

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"TÜRKİYE EKONOMİSİ DURDU"

"Faiz artırımları ve kredileri kısıtlayıcı önlemler sonrasında Türkiye ekonomisi durdu" diyen Ekonomist Barış Soydan, "Sanayi üretiminden sonra perakende satışlar da Eylül'de aylık bazda daraldı" ifadelerine yer verdi.

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"BÜYÜMENİN HIZ KESTİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise, "İlk 9 ayda ödemeler dengesi açığı 51,7 milyar dolar oldu (OVP'de tahmin edilen GSYH'nin yüzde 4,8'i.) Cari açıkta gerileme söz konusu.

Bu, talepteki gerilemeyle birlikte ele alındığında büyümenin hız kestiğinin göstergesi" dedi

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