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Lionel Messi'ye rekor teklif geldi

İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberine göre PSG'nin yıldızı Lionel Messi'yi Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal, sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:11
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Ezeli rekabet körfeze taşınacak. Messi'ye rekor teklif

Lionel Messi'ye rekor teklif geldi
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Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına imza atmıştı.

Benzer bir imza iddiası ise, Mundo Deportivo'dan geldi.

Habere göre Al Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 300 milyon dolar kazanacağı bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. 

Al Hilal, Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın en büyük rakibi konumunda yer alıyor.

DÜNYA KUPASINI KAZANDI

2021-2022 sezonunda PSG'ye katılan Messi, 34 maçta 11 gol ve 15 asistlik performans sergileyerek geçen sezonlara nazaran en düşük performansını sergilemişti.

Bu sezon ise eski formunu tekrarlayan Messi, bir de bunu Dünya Kupası ile süsledi. Bu sezon PSG formasıyla 20 maça çıkan Arjantinli, 13 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek 34 gole direkt katkı sağladı.

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